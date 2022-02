Aantal gevangen muskusratten stijgt weer

Het aantal gevangen muskusratten is in bepaalde streken, zoals Diksmuide, weer fors aan het stijgen. En dat is vreemd, want de voorbije twee jaar was er in de hele provincie een daling merkbaar.

Volgens de bevoegde gedeputeerde heeft het te maken met een strengere Europese richtlijn. Je mag de dieren niet meer zomaar vangen. Je moet er meer werk insteken, en zo krijgen de ratten meer de tijd om zich voor te planten. En intussen vernielen ze de oevers van waterlopen.

"In 2020 zijn in West-Vlaanderen zo’n 3500 muskusratten gevangen, dat zijn er 700 minder dan het jaar daarvoor. Ook in 2021 houdt die dalende trend zich aan. De plotse opstoot, onder meer in Diksmuide, heeft te maken met de vangmethodes. Je mag niet overal preventief fuiken plaatsen. Alleen op plaatsen waar je nesten vindt. Je moet ze dus actief aan opsporen", klinkt het.

Maar geen paniek, het valt allemaal nog wel mee. In 2002 werden er in West-Vlaanderen nog 28.000 muskusratten gevangen, nu is dat dus bijna 10 keer minder.