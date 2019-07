Aantal gevangen muskusratten stijgt fors

In 2018 werden er in West-Vlaanderen 2.500 muskusratten gevangen. Dat zijn er 1.850 meer dan vijf jaar geleden. Vooral de grensgebieden met Frankrijk, Wallonië en Nederland zijn probleemzones.

Dat zegt provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide, die aan de deputatie vraagt om dit probleem te blijven opvolgen.

Provincieraadslid Luc Coupillie: “De ambtenaren van de provincie stellen dat er meer muskusratten worden gevangen aan de grenzen dan in het centrum van de provincie. Maar het vergt ook steeds meer inspanningen om ze aan de grenzen tegen te houden. Als er een koppeltje door de mazen van het net glipt dan verspreiden ze zich snel. Ten bewijze, in mijn eigen stad Diksmuide zijn er in 2018 ook 117 exemplaren gedood.”

Bestrijding is moeilijker geworden

Raadslid Coupillie volgt de problematiek al jaren op en sinds vorig jaar pakt de provincie dit aan via Europese projecten. N-VA vroeg naar een stand van zaken van de opvolging. Gedeputeerde Bart Naeyaert stelt dat de jongste resultaten aantonen dat er een vooruitgang is, in die zin dat de populaties muskusratten aan de Franse zijde afnemen. De overlast blijft evenwel groot. De bestrijding is er niet gemakkelijker op geworden. Fuiken zijn niet meer toegelaten en men moet nu werken met gif of klemmen. Het wordt dan ook steeds moeilijker om met minder middelen hetzelfde resultaat te bereiken. Vandaar het voornemen om nog meer in te zetten op het samenwerken met de internationale partners.

Provincieraadslid Luc Coupillie: “De provincie dient zich blijvend te inzetten voor verdere samenwerking met de nationale en internationale partners voor bestrijding muskusratten. We volgen verder op.”

