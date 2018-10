Aantal gepersonaliseerde nummerplaten neemt fors toe

Het aantal gepersonaliseerde nummerplaten is sinds begin dit jaar fors toegenomen in onze provincie.

Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) uit Roeselare opvroeg bij minister van mobiliteit Bellot. In de eerste helft van dit jaar werden er al 446 dergelijke nummerplaten aangevraagd, wat nu al een toename is van 55% ten opzichte van het jaar daarvoor.

De meeste gepersonaliseerde nummerplaten werden aangevraagd in Knokke-Heist (49). Daarna volgen Brugge (44) en Kortrijk(24). Opvallend is dat er in Wevelgem dit jaar al 21 gepersonaliseerde nummerplaten werden aangevraagd, terwijl dit de voorbije 4 jaar samen maar om 27 stuks ging. In totaal rijden er momenteel 2729 West-Vlamingen rond met een gepersonaliseerde nummerplaat.

Prijs

Om de toename te kunnen verklaren, kijkt Kamerlid Vermeulen voornamelijk naar de prijs: “Sinds december 2015 werd de prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat van 1.000 naar 2.000 euro verhoogd. We zien dan ook dat het aantal aanvragen in onze provincie voor 2016 en 2017 kelderde. Daarop besliste de regering om de prijs terug te brengen naar 1000€. Deze prijsdaling is een goede zaak voor zowel de schatkast als voor de burgers die op creatieve wijze hun nummerplaat willen kiezen” besluit Vermeulen.