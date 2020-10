Aantal gedwongen opnames in psychiatrie stijgt fors

Het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie is in de eerste helft van dit jaar met 14% gestegen in onze provincie. Dat is de hoogste stijging van het land. Gewoonlijk zijn er jaarlijks zo'n 700 gedwongen opnames.

De verplichte behandeling gebeurt bij mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Deze stijging toont ook aan dat de geestelijke gezondheid in deze coronatijd onder druk staat. Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid Groen: “In onze provincie hebben we nog vaak de mentaliteit van werken en zwijgen. We moeten meer onze kwetsbaarheid durven tonen. Dit is iets waar iedereen mee kan te maken krijgen. Slechts 6% van ons gezondheidsbudget naar geestelijke gezondheid. Dat moet dat echt hoger.”

Een eenduidige verklaring voor de forse stijging nu is er niet. Al zal de onzekere coronatijd er ongetwijfeld voor iets tussen zitten. Ook bij mensen die niet gedwongen hulp nodig hebben. Lies Budiharto, psychiater PZ Heilige Familie Kortrijk: “Wat wij gezien hebben, is een aantal mensen dat psychotisch gedecompenseerd is door de angst rond corona. Die ook een tijd wachten om hulp te zoeken. Wie angstig is, komt ook niet zomaar naar een ziekenhuis. De spoeddiensten merkten ook duidelijk dat er minder aanmeldingen waren. Wie in het ziekenhuis kwam, was wel vaker veel ernstiger ziek.”

Het stopzetten, zoals in de lockdown, van ambulante zorg, begeleiding aan huis, of daghospitalisaties was ook geen goeie zaak. Deze tweede golf is voor kwetsbare mensen een nieuwe beproeving. De onzekerheid weegt, ook al met de donkere winterdagen voor de deur.