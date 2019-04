In West-Vlaanderen waren er in 2017 10.611 geboortes. Dat is voor het zevende jaar op rij een daling, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel.

In vergelijking met 2016 zijn er 510 baby’s minder of een daling met een kleine 5%. In 2016 waren er in ons land nog 11.121 geboortes, in 2015 ging het om 10.875 geboortes, in 2014 om 11.003. In 2011 waren er dat nog 11.665.

Het totale vruchtbaarheidscijfer ging van 1,68 kinderen per vrouw in 2016 naar 1,64 kinderen per vrouw. De gemiddelde leeftijd van de vrouw bij een eerste geboorte is 29.