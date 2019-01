Aantal faillissementen stijgt in West-Vlaanderen

Het aantal faillissementen is vorig jaar in onze provincie gestegen met bijna 9%, van 809 naar 881. West-Vlaanderen gaat daarmee in tegen de Vlaamse trend, waar er sprake is van een daling met 6% tegenover 2017. Dat blijkt uit de Graydon Barometer Faillissementen.

Vooral in de arrondissementen Oostende en Brugge is het aantal faillissementen fors toegenomen met respectievelijk 21% en 17%. In Veurne was er een stijging met 9%, terwijl er in Kortrijk en Ieper een daling was met respectievelijk 0,5% en 5%.

Het zijn vooral horecazaken, bouwbedrijven en kleinhandelszaken die over de kop gaan. In de landbouw is er een stijging van het aantal faillissementen met maar liefst 600%, al moet dat percentage gerelativeerd worden. In 2017 ging er 1 landbouwbedrijf failliet, in 2018 waren er dat 7.