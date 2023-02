Aantal dodelijke ongevallen opnieuw gestegen: 69 mensen lieten het leven

Vorig jaar zijn er in West-Vlaanderen 65 dodelijke verkeersongevallen gebeurd, dat is een stijging met 14% in vergelijking met het jaar daarvoor. Bij die ongevallen vielen 69 doden.

In 1 op de 3 gevallen gaat het om een dodelijk fietsongeval. Ook 2021 was er al een stijging van het aantal doden in het verkeer.

In 2021 vielen er 60 doden bij ongevallen en in 2020 51. De meeste dodelijke auto-ongevallen gebeuren op een recht stuk van een gewestweg, buiten de bebouwde kom en waar je 70 km per uur mag rijden. Opvallend daarbij is dat de fenomenen driften en racen steeds vaker voorkomen. Twintig procent van de ongevallen betrof een eenzijdig verkeersongeval, waar geen derden bij betrokken waren. Dat is het laagste percentage van de voorbije jaren. Dat betekent dat er in 2022 procentueel meer slachtoffers en tegenpartijen betrokken waren bij de ongevallen. (lees verder onder de tabel)

De zomermaanden zijn de gevaarlijkste maanden, en de meeste dodelijke ongevallen gebeuren tijdens het weekend. Oorzaak is meestal onaangepaste snelheid en het niet verlenen van voorrang. Veel slachtoffers dragen ook geen veiligheidsgordel. En het zijn vooral jonge chauffeurs tot 24 jaar die dodelijke verkeersongevallen veroorzaken.

Deze cijfers komen van het secretariaat van de gouverneur. Sinds begin 2022 wordt van ieder dodelijk verkeersongeval binnen de week een snelle scan gemaakt. "Met de wegbeheerder wordt bekeken of infrastructurele maatregelen op korte of lange termijn aan de orde zijn", zegt gouverneur Carl Decaluwé. In 37 procent van de dossiers werd een analyse gemaakt. In 91 procent van de dossiers was er een bereidheid om maatregelen te nemen en in 21 procent werden de werken snel uitgevoerd.