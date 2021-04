Aantal dodelijke arbeidsongevallen blijft hoog

In West-Vlaanderen blijft het aantal dodelijke arbeidsongevallen hoog. Dit jaar zijn dat er al drie, vorig jaar waren het er 12. De ongevallen gebeuren vooral in de bouw en de industrie. Het is vandaag werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.

In Ooigem bij Wielsbeke overleed midden februari een man uit Diksmuide na een arbeidsongeval. Hij viel acht meter naar beneden in een koker van het pompgebouw aan het sluizencomplex. Hij is één van de drie werknemers die dit jaar al het leven lieten op het werk.

Oorzaken zijn vooral vallen en machines die plots in werking treden. En dan is er nog een cijfer die we in het oog moeten houden. Dat is het aantal mensen dat sterft aan een beroepsziekte. Vorig jaar waren er dat 611, maar dat zijn wel nationale cijfers.