Aantal covid-patiënten in ziekenhuizen neemt weer toe

Een heropflakkering van het aantal mensen met een coronabesmetting valt niet langer te ontkennen. Het aantal besmettingen stijgt dag na dag en nu is ook in sommige ziekenhuizen een geleidelijke toename merkbaar.

Het aantal opnames blijft over het algemeen wel nog vrij laag. Bij AZ Groeninge in Kortrijk gaat het om een vijftal. In Izegem zijn er twee, maar in AZ Delta in Roeselare zijn er de jongste drie dagen vijftien covid-patiënten bijgekomen. Vorige week waren er dat maar tien. Op de afdeling intensieve zorgen lag tot voor kort niemand meer, maar nu zijn er dat toch weer drie. Dokter Karin Decaestecker, AZ Delta: “We waren covid-vrij op Intensieve Zorgen. Maar sinds vorige week zien we terug een toename. Druppelsgewijs stromen patiënten terug binnen.”

Vooral in het zuiden van de provincie zijn er enkele besmettingshaarden waar de meeste patiënten vandaan komen. De leeftijden variëren. “Uit de cijfers halen we dat het vooral patiënten met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar zijn op de covid-afdeling. Maar de patiënten kunnen overal liggen. Op pediatrie is er een patiëntje, op materniteit een twijfelgeval. Het zit wel nog in alle leeftijden.”

Waarom die cijfers nu weer de hoogte in gaan, is voor veel artsen een uitgemaakte zaak. “Ik denk dat de versoepeling van de maatregelen zeker meespeelt. Ik zou dan toch een oproep willen doen om de maatregelen strikt op te volgen en vol te houden. Je merkt toch, vooral bij jongeren als we de cijfers mogen geloven, dat de nonchalance er terug inkomt. Ik zou toch willen benadrukken dat iedereen de maatregelen goed opvolgt.”