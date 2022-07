Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen op hoogste niveau in twee maanden

In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 1.951 mensen met of wegens een COVID-besmetting. Dat blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om het hoogste aantal sinds begin mei.

Verschillende cijfers van het coronabulletin gaan opnieuw de hoogte in. Op een week tijd is het aantal patiënten met een coronabesmetting in de ziekenhuizen met 27 procent toegenomen. Van de 1.951 patiënten hebben er 88 intensieve zorg nodig.

De voorbije zeven dagen werden gemiddeld dagelijks 143 mensen opgenomen wegens de gevolgen van een COVID-besmetting. Dat cijfer steeg met 18 procent tegenover de voorgaande zeven dagen.

Ook het aantal via testen vastgestelde besmettingen neemt verder toe. Het waren er tussen 2 en 8 juli dagelijks gemiddeld 7.692, een toename met 39 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. In die periode werden dagelijks gemiddeld 22.200 testen afgenomen.

Het cijfer van de dagelijkse overlijdens stijgt niet mee. Toch sterven nog steeds dagelijks zowat acht coronapatiënten. In totaal staat de teller van Sciensano op 32.015 overlijdens sinds het begin van de pandemie in België.