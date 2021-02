Aantal coronabesmettingen stijgt vijfde dag op rij

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. In totaal raakten in ons land, sinds de start van de pandemie, al 763.885 mensen besmet.

In diezelfde periode van 16 en 22 februari werden alles samen 38.013 testen afgenomen, 9 procent minder in vergelijking met de periode voordien. De positiviteitsratio bedraagt 6,6 procent. Het reproductiegetal blijft steken op 1,03, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Tussen 19 en 25 februari werden elke dag ook gemiddeld 125 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, wat een stijging van 4 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor. In totaal liggen er nu 1.761 mensen in het ziekenhuis (+1 procent), waarvan er 368 intensieve zorgen nodig hebben (+2 procent).

22.000 overlijdens

Het aantal overlijdens daalt wel nog altijd. Tussen 16 en 22 februari lieten dagelijks gemiddeld 28 mensen het leven, dat is een daling met 30 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.006 COVID-19-overlijdens.

Intussen hebben 442.640 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 4,8 procent van de totale bevolking. Zowat 288.712 landgenoten kregen ook al een tweede prik (+3,1 procent) en zijn dus volledig gevaccineerd.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.