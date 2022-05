Aantal buitenlandse toeristen weer fors gestegen

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA Cathy Coudyzer uit Knokke-Heist opvroeg bij partijgenote en minister van toerisme Zuhal Demir. Cathy Coudyzer : Vlaams volksvertegenwoordiger: “We hebben tien keer meer boekingen van buitenlands toeristen in vergelijking met vorig jaar. Ze komen vooral uit onder buurlanden. Frankrijk en Nederland op kop. Ook Duitsland en Luxemburg. Opvallend, ook Spanje en Zwitserland zijn goed vertegenwoordigd in Vlaanderen.”

Dat merken ze niet alleen aan de kust maar ook in de Westhoek en in Brugge. Daar is het wel nog wachten op toeristen uit Amerika en Azië. “Brugge is gekend voor de Japanners die komen. Die verre landen komen nog niet terug. Een kunststad trekt ook verre landen aan. Ze zijn tevreden dat de buurlanden al terugkomen. Dat is de eerste stap. Dat is ook dankzij de promotiecampagne die Toerisme Vlaanderen voor de kunsteden heeft opgezet en je ziet dat die renderen.”

Of er ook veel Belgen hun zomervakantie in eigen land zullen doorbrengen zoals tijdens corona, is twijfelachtig. “Binnenlands toerisme blijft stijgen. Zeker voor de korte vakanties. We hopen op last-minute boekingen. Maar we stellen vast dat ook Vlamingen weer de weg kiezen voor hun lange vakantie naar het buitenland.”

Het volledig herstel van het toerisme is voorzien voor 2024.