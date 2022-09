Aantal boetes door gsm-gebruik op de fiets in West-Vlaanderen verdubbeld

Afleiding is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. ”We zien dat het aantal inbreuken in Vlaanderen tegen gsm-gebruik op de fiets met bijna de helft gestegen is. In West-Vlaanderen zien we zelfs een verdubbeling.”

Dat blijkt uit cijfers die Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid voor Vooruit opvroeg. “Ook fietsers moeten zich aan de verkeersregels houden.” Vooruit gaat daarom opnieuw de strijd aan voor veilig verkeer en zet daarbij vooral in op extra controles en meer sensibilisering.

Tot 25% van alle verkeersongevallen is te wijten aan afleiding. De smartphone gebruiken tijdens het rijden, of dat nu met de wagen of de fiets is, zorgt voor afleiding en is dus levensgevaarlijk. “Voetgangers, fietsers en automobilisten, iedereen moet zich aan de verkeersregels houden”, vertelt Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid voor Vooruit. “Gsm-gebruik tijdens het rijden is verboden, ook op de fiets. Toch zien we dat er heel wat inbreuken gepleegd worden.”

West-Vlaamse cijfers

Dat tonen ook de West-Vlaamse cijfers die Lambrecht opvroeg bij minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (via de Senaat). “We zien dat het aantal inbreuken tegen gsm-gebruik op de fiets de voorbije jaren enorm gestegen is. Van 83 inbreuken in 2018 naar 185 inbreuken afgelopen jaar. Dat is meer dan het dubbele”, verklaart Lambrecht. “Deze cijfers baren mij wel echt zorgen. Wie met de gsm bezig is, let niet voldoende op en is sneller betrokken of veroorzaakt zelf sneller een ongeval. En dat willen we nu net vermijden.” Lambrecht is nog niet helemaal tevreden met het aantal extra controles die de voorbije jaren gebeurd zijn. “Als we willen dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt, moeten we extra maatregelen nemen”, bevestigt Lambrecht.

Extra controles en sensibilisering

Naast de actieve voorstellen die Vooruit al doet zoals de zone 30 en het weren van vrachtverkeer in de buurt van scholen, vinden zij het ook belangrijk dat er extra ingezet wordt op meer controles en sensibilisering. “De controles die er nu zijn, zijn een eerste stap in de goede richting. Maar ik ben ervan overtuigd dat het aantal effectieve overtredingen nog veel hoger ligt. We moeten dus nog meer inzetten op sensibiliseringscampagnes, extra controles en waarschuwen voor de gevaren van gsm-gebruik op de fiets. Alleen zo zorgen we voor veilig verkeer, ook voor fietsers”, aldus Lambrecht.

Ondanks de verdubbeling van de cijfers in onze provincie, is West - Vlaanderen niet de slechtste van de klas. Antwerpen, Oost - Vlaanderen en Vlaams Brabant hebben nog meer inbreuken. Enkel Limburg doet beter, slechts 29 inbreuken.