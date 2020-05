Aantal biolandbouwers is verdubbeld

Op 10 jaar tijd is het aantal biolandbouwers in Vlaanderen verdubbeld tot 562. In 2019 ging het om een groei van 9%. Dat meldt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Ook de biologische veestapel en de oppervlakte groeit verder aan. Er zijn meer bedrijven actief in de bereiding, verdeling, invoer, uitvoer en verkoop van bioproducten en de bioconsumptie stijgt met 5%. De gegevens staan in het jaarlijkse biorapport van het Departement Landbouw en Visserij.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De biologische landbouw in Vlaanderen groeit en de populariteit van biologische producten neemt toe. Er zijn momenteel 562 biologische landbouwbedrijven actief in Vlaanderen, goed voor een stijging van 9% ten opzichte van 2018. In 2019 gaven we 200 miljoen euro uit aan biologische verse voeding en dranken, een stijging van 5%. Onze biologische boeren werken hard om dagverse, natuurlijke producten van hoogstaande kwaliteit af te leveren. Tijdens de coronacrisis merken we ook dat de Vlaming de lokale boer, de lokale hoevewinkel duidelijk apprecieert en meer verse groenten koopt en eet. Met Vlaanderen streven we naar een verdere slimme en marktgerichte groei van biologische landbouw, op een duurzame en kwalitatieve manier. We doen dat door verder te investeren in onderzoek en innovatie en door het ondersteunen van bijvoorbeeld regionale bioclusters. Daarnaast beschikt VLAM dit jaar over een budget van 1,37 miljoen euro om bio te promoten bij de consument.”