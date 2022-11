Aantal bewoners langs E403 verhuizen als hoogspanningslijn Ventilus boven of dicht bij hun woning zal lopen

Het definitief tracé voor de Ventilus hoogspanningslijn is nog niet bekend. We weten alleen dat die bovengronds zal lopen en over een lange afstand de E403 zal volgen. Een aantal bewoners heeft al beslist om te verhuizen als de hoogspanningslijn boven of dicht bij hun woning loopt.

Kevin Boriau, uitbater van hondenpension en trainingscenter Hofdaalder naast de E403 in Lichtervelde, heeft al beslist om te verhuizen. De zaak draait goed, maar de hoogspanning hangt hem als een Zwaard van Damocles boven het hoofd.

"Wij zijn nog jonge mensen. Wij hebben sowieso beslist dat we verhuizen. We hebben beslist dat we niet onder een hoogspanningslijn willen wonen. Er zijn genoeg gezondheidsrisico’s om dat te doen. Oké, het staat misschien niet op papier, maar de vragen zijn er wel en er is zeker geen duidelijkheid."

Het is voor de bewoners bang afwachten tot het definitief tracé bekend gemaakt wordt. Hoe dan ook, er is geen draagvlak voor bovengronds en de tegenstand blijft groot. Overal in de zoekzone overwegen nog meer mensen om te verhuizen, want niemand gelooft dat wonen onder een hoogspanningslijn onschadelijk is.