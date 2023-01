In vergelijking met de cijfers van 2021 is er een kleine daling (-3,7%). Het afgelopen decennium is er een duidelijke daling van het aantal bevallingen in Vlaanderen. De relatieve daling is het grootst in Oost-Vlaanderen (-5,6%) en Antwerpen (-4,5%). In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen gaat het om een beperktere daling van respectievelijk (-2,5%) en (-2%). In Limburg was er een afname van 1,3 procent.

West-Vlaanderen telde 10.701 geboorten. Tegenover 2013 is dat een daling met zes procent.