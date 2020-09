Aantal besmettingen stijgt het sterkst in West-Vlaanderen, ook hoogste reproductiegetal

Al meer dan een week blijft het aantal mensen in ons land dat besmet raakt met het coronavirus toenemen. Er zijn nu gemiddeld 38 procent meer besmettingen in vergelijking met de vorige zeven dagen. Specifiek voor West-Vlaanderen gaat het om een toename van 88 procent.

Tussen 3 september en 9 september zijn dagelijks gemiddeld 636 mensen besmet geraakt in België, waarvan 40 in West-Vlaanderen. Dat blijkt zondag uit het dagelijkse rapport van Sciensano.

Viroloog Steven Van Gucht spreekt van een verontrustende versnelling: "Een versnelling van de cijfers is geen goed teken. Het zou moeten stabiliseren."

Hoogste reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat is een schatting van de besmettingsgraad, bedraagt voor België voor de periode van 6 tot 12 september 1,36. Zaterdag was dat nog 1,276. Als het reproductiegetal hoger is dan 1 breidt de epidemie uit, kleiner dan 1 krimpt ze. Met 1,55 ligt het reproductiegetal in West-Vlaanderen het hoogst van alle provincies.

Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt daarmee op 8.752 voor West-Vlaanderen en 92.478 gevallen in heel België.

Ook ziekenhuisopnames omhoog

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat verder de hoogte in. In de periode van 6 september tot 12 september zijn in België dagelijks gemiddeld 26,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 58 procent meer dan de week ervoor.

In totaal zijn in ons land sinds het begin van de epidemie al 19.273 mensen opgenomen wegens COVID-19, 2.322 daarvan kwamen uit West-Vlaanderen. Op 12 september werden 260 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten (17 in West-Vlaanderen). Daarvan lagen er 68 op intensieve zorgen (1 in West-Vlaanderen). Dat is 28 procent meer dan een week eerder.

Minder sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen daalt wel nog: met 18 procent tussen 3 september en 9 september naar gemiddeld 2,6 per dag. Het totale aantal sterfgevallen ligt nu op 9.923.

Maatregelen volgen

Om de versnelling van besmetting in te perken, dringt Van Gucht dringt erop aan om de belangrijke basisregels consequent op te volgen. "We moeten de discipline er in houden", beklemtoont hij.