Aantal besmettingen neemt opnieuw licht toe, andere cijfers dalen

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gedurende zeven dagen bedraagt momenteel 84,3 per dag, wat 4 procent meer is dan de vorige periode van zeven dagen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Sciensano.

De andere trends dalen wel: het aantal ziekenhuisopnames daalt van gemiddeld 11,1 naar 10,1 (- 9 pct), het aantal overlijdens van 4,7 naar 2,4 (- 48 pct). Het totale aantal ziekenhuisopnames ligt nu op 17.874, voor overlijdens komt de balans uit op 9.782.

In ons land zijn er nu in totaal 62.469 bevestigde gevallen, of 112 meer dan het cijfer dat vrijdag gemeld werd. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10,1 gevallen.

Tussen 4 juli en 10 juli werden 71 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 105 verlieten het ziekenhuis. Vrijdag werden nog 143 ziekenhuisbedden ingenomen door deze patiënten, waarvan 32 bedden op intensive care.

Sinds enige tijd volgt Sciensano de COVID-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken.