"Aanstelling burgemeester Lies Laridon niet onwettelijk"

Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werd een nieuwe bestuursmeerderheid gevormd waarbij de CD&V van coalitiepartner wisselde. Idee nam toen de plaats in van Sp.a-Open. Maar tegen de procedure voor de aanstelling van de schepenen en de burgemeester werd er klacht neergelegd door de oppositie.

Eerder al werd de klacht tegen de schepenen verworpen, maar dat gebeurde nu dus ook voor de burgemeester. De Raad van State stelt vast dat CD&V en Idee Diksmuide zich weliswaar niet gehouden hebben aan de bestuursovereenkomst van 26/2/2018, maar dat het weglaten van een partij tegen eerdere afspraken in niet valt onder het verbod op de ondertekening van meer dan één voordrachtakte en dus niet juridisch sanctioneerbaar is.

"Voor mij is een woord een woord en een handtekening een handtekening. Dit is zo en zal altijd zo blijven. Dat bepaalde politici dit anders zien zal hier nooit iets aan veranderen," zegt Kurt Vanlerberghe van sp.a. "Dergelijke onheus gedrag was en is voor mij de brandstof om in het belang van de Diksmuidelingen meer dan ooit een goede oppositie te voeren".

