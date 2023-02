De Nederlandse vrouw die mee was met de hoofdverdachte van de poging tot aanslag in De Panne afgelopen zaterdag is vrijgelaten. Ze is ook geen verdachte meer.

De vrouw was mee met de hoofdverdachte, en ze zat ook in zijn auto. Maar over haar rol was weinig duidelijk. Het federaal parket laat nu weten dat ze is vrijgelaten, en niet langer verdachte is.

Hoofdverdachte Peter C. is gisteren al aangehouden voor poging tot terroristische moord.

