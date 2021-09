Aanschuiven voor populair Stripfestival

Knokke-Heist pakt opnieuw uit met een internationaal stripfestival. Het is het eerste festival met naam en faam dat de draad weer opneemt. En dat ging niet ongemerkt voorbij.

De inrichters van het Internationaal Stripfestival hadden het over een onverwachte stormloop. Door de coronamaatregelen mochten er maar vierhonderd bezoekers tegelijk binnen. Het was dus even je beurt afwachten om binnen te komen.

Eenmaal binnen gaven een zestigtal toppers uit de stripwereld en hun favoriete figuren er acte de présence. Zo’n internationaal stripfestival is ook een unieke kans om als verzamelaar je collectie strips aan te vullen. Je weet nooit wat snuffelen in een stapel oude stripboeken je kan opleveren aan zeldzame vondsten....