In en rond het Jan Breydelstadion in Brugge vond vandaag de jaarlijkse Fandag van voetbalclub Cercle Brugge plaats. Er viel heel wat te beleven, waaronder verschillende spelersvoorstellingen en een signeersessie van de A-kern.

Twee weekends voor de start van de Jupiler Pro League 23/24 plant de club naar goede gewoonte hun Fandag in. Er was heel wat animatie voorzien voor jong en oud.

In de vooravond stond ook een galawedstrijd op het programma. Tegenstander van dienst is AS Monaco, dat dit seizoen op een 6e plaats eindigde in de Franse Ligue 1.