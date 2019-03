Aanrijdster ongeval met vluchtmisdrijf vanavond vrij

De horeca-uitbaatster van 32 die zondagochtend in De Panne een vrouw van 44 aanreed, en vluchtmisdrijf pleegde, wordt vanavond vrijgelaten. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist. Het slachtoffer was iets eerder met haar bromfiets gevallen en overleed ter plaatse....

Vijf dagen na het tragisch ongeval met vluchtmisdrijf in de Duinkerkelaan mag de horeca-uitbaatster dus naar huis, een verdere aanhouding is niet noodzakelijk voor het onderzoek. Aan de vrijlating zijn wel enkele voorwaarden verbonden zoals geen contact met de pers en een alcoholverbod. Volgens haar advocaat Philippe Versyp is de vrouw erg aangedaan door de feiten. Later zal ze zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Een ooggetuige verklaarde intussen dat er tussen de val met de bromfiets door het dodelijk slachtoffer en de aanrijding drie minuten zaten.

De horeca-uitbaatster van 32 jaar meldde zich maandag, ruim één dag na de aanrijding, bij de politie. Ze verklaarde dat ze zondagmorgen terugkwam van een nachtje stappen, en gaf toen toe dat ze ook te veel gedronken had. Naar eigen zeggen zag de vrouw een bromfiets liggen. Ze weet ook dat ze iets geraakt heeft, maar dacht dat het de stoeprand was.

Familie nabestaanden dienen klacht in tegen cafébaas

Intussen raakte ook bekend dat de broers en zussen van de 44-jarige overleden vrouw klacht indienen tegen de uitbater van het café waar ze eerder op de avond verbleef. Volgens de familie hadden beide vrouwen diezelfde nacht ruzie gehad in het café. Maar dat wordt vandaag door de advocaat Philippe Versyp ontkend.

De nabestaanden beweren dat de uitbater van het café in de Nieuwpoortlaan verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is: “Volgens getuigen heeft hij die avond te veel alcohol geschonken aan de aanrijdster”, aldus de familie. Het gerecht gaat de verklaringen van de familie van Samira onderzoeken.

