Aanplanting rallybos Bellegem begonnen

De 6 Uren van Kortrijk stoot nu 30 ton CO2 uit en dat moet gecompenseerd worden met 8.800 aangeplante bomen. Het stadsbestuur van Kortrijk heeft een stuk grond ter beschikking gesteld in Bellegem, naast het Argendaalbos. Op het stuk grond, dat symbolisch tussen twee KP's ligt, worden nu 880 bomen geplant.

Het stadsbestuur gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe locatie om nog meer bomen te planten. Op het eind van de legislatuur, binnen zes jaar, moeten alle 8.800 bomen geplant zijn. Schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a) zet de uitstoot van de rally wel in zijn context: "de totale uitstoot in Kortrijk is 450.000 ton CO2. De 30 ton van de 6 Uren van Kortrijk is daar slechts 0,007% van."