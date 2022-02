Aannemers met bouwkranen aan zee alert voor stormweer

Op de Oosteroever in Oostende zijn verschillende grote bouwwerven met torenhoge kranen. Er staat al een stevige wind vandaag maar het gaat nog een stuk harder waaien. Er worden windsnelheden voorspeld tot 130 kilometer per uur. Sinds het incident met een bouwkraan in Nieuwpoort in 2017 zijn de voorschriften en de controles strenger geworden.

"Met de huidige voorspellingen zijn we natuurlijk wat alerter," zegt Kris Vannecke van Verhelst Bouwmachines.

In december 2017 was er een zwaar ongeval met een kraan in Nieuwpoort. Windsnelheden net boven de honderd kilometer per uur deden een grote kraan omvallen. De materiële schade was erg groot en er viel ook een dode.

Straks meer.

