Aannemer stort puin in zee, "meer geen afval, wel tijdelijke opslag"

In Wenduine hebben de werken voor de aanleg van nieuwe strandhoofden voor beroering gezorgd. Volgens wandelaars is daarbij betonafval gestort op de laagwaterlijn. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zegt dat de aannemer het puin alleen gestockeerd heeft.

Tussen Wenduine en De Haan bouwt de aannemer nieuwe strandhoofden om de kust te verstevigen. Maar volgens wandelaar Pieter Goegebuer liep het net voor het weekend fout met die ingrijpende werken. "Wat mij vooral opviel vorige donderdag was dat de aannemer het afval heeft gestort, meerdere vrachtwagens bij laagtij, op deze kant van het strand richting De Haan. Bij laagwater zie je dat nog altijd liggen. Het gaat om steenpuin, rommel, plastiek, betonijzer, glas en vooral ook zwart zand. en dat is vreemd. Ik noem dat sluikstorten.

De milieudienst van De Haan is ingelicht. Ook de burgemeester nam contact op met de dienst kust die de werken laat uitvoeren. Volgens hem is er sprake van een vergissing: "Ik denk niet dat zo'n grote firma's die miljardencontracten hebben met de Vlaamse overheid zomaar wat afval gaan storten in zee. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk."

"Tijdelijke opslag"

"Er is inderdaad puin vastgesteld aan de laagwaterlijn, aan de stockzone aan strandtoegang Cabane," reageren ze bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Dat puin komt van de afbraak van de oude strandhoofden en wordt in die zone tijdelijk gestockeerd, om daarna opnieuw te gebruiken bij de opbouw van de nieuwe strandhoofden. Het gaat dus niet om afval. De aannemer is meteen begonnen met opruimen. Als het nodig is, volgt er een tweede opruimactie." (lees verder onder de foto)



Foute handeling

Om de transporten met stenen te beperken is er wel een hergebruikprocedure om resten van oude strandhoofden te zeven en opnieuw in zee te verwerken. "Blijkbaar is er vorige week wel een verkeerde handeling geweest en is het bij een vracht fout gelopen," weet de burgemeester. "De aannemer heeft meteen gezegd dat hij dat zal opruimen."

De Haan rekent erop dat alles in orde zal zijn, eens de strandwerken zijn afgerond. De eerste fase, de afbraak van de strandhoofden, zit op schema, en moet klaar zijn tegen eind april.