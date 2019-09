Aannemer beschadigt 15 bomen in Heulepark

De stad Kortrijk is niet te spreken over de recente rooiwerken in het park van Heule. Ze stelt de aannemer in gebreke voor het beschadigen van een 15-tal gezonde bomen bij die werken.

Volgens schepen van leefmilieu Herrewyn reed de aannemer over boomwortels zonder rijplaten te leggen, waardoor zo’n 15 bomen dreigen af te sterven. De stad stuurde een ingebrekestelling. “Het is nu aan hem om binnen de tien dagen een voorstel van herstel te doen. Is dat niet voldoende voor ons, dan kunnen we nog een externe deskundige aanstellen om maatregelen te bepalen die wij dan opleggen aan de aannemer en die hij moet vergoeden. Op die manier hopen we maximaal de stammen te herstellen en kunnen we met een techniek zoals het ploffen van de wortels de bomen proberen in leven te houden.”

Volgens de aannemer zelf uit Lichtervelde liepen de werken zoals het moet. Maar hij ontkent de eventuele schade niet. Steve Van Bruwaene, aannemer: “Bij zo’n grote werken is wat schade onvermijdelijk. Het was een heel omvangrijk werk. We zijn daar twee weken bezig geweest met groot materiaal en we hebben dan niemand van de stad gezien. Het is een beetje vreemd dat er nu pas schade gemeld wordt. Er gebeurden wel controles, maar er waren dan geen expliciete opmerkingen over de manier van werken. Ze waren tevreden en vonden dat gezien de omvang alles binnen de perken bleef.”