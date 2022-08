Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld

Binnenkort start het Agentschap voor Natuur en Bos met de aanleg van een veldvijver in het Vloethemveld.

De werken zullen zowel de waterberging als de natuurwaarden verhogen en maken onderdeel van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

De veldvijver van ongeveer 1,5 hectare groot kan extra water bufferen. Daarmee wordt ook verwezen naar de historische veldvijvers van het Vloethemveld. De uitgegraven grond wordt deels gebruikt voor de versteviging en de gedeeltelijke verhoging van de centrale dreef. Zo zal die weer iets opmerkelijker aanwezig zijn in het landschap. Daarnaast doet de uitgegraven grond dienst als dijk voor de veldvijver. In tegenstelling tot de historische veldvijvers die ook dienden voor de kweek van de vrijdagse vis, mikken we nu op een natuurrijke vijver met amfibieën zoals vinpootsalamander en poelkikker.

In de weide worden de oude laantjes (dat zijn ondiepe grachtjes) weer hersteld. Dat komt niet enkel de waterhuishouding ten goede, maar door de zachte hellingen van de laantjes stijgt ook de natuurwaarde.