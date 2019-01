Aanleg rotonde in Loppem gestart

In Loppem zijn ze gestart met de aanleg van een rotonde aan de afrit op de E40. Bedoeling is dat de eerste afrit vanuit Brugge definitief sluit.

Alle verkeer van en naar de snelweg aan die kant verloopt dan via de nieuwe rotonde en kruist niet langer het fietspad. Daar zijn al vaker ongevallen gebeurd. Aan de andere kant komen er extra verkeerslichten en een systeem dat files detecteert op de afrit vanuit Oostende. Het verkeer op de Koning Albert I-Laan moet dan even wachten tot de afrit weer filevrij is.

De werken zijn vandaag begonnen, met de aanleg van de rechterkant van de rotonde. In mei pakken ze de andere helft aan. Tegen augustus moeten de werken af zijn.