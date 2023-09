In Oostende woedde zondagmiddag een hevige brand in een horecazaak in de Langestraat. Op camerabeelden is te zien hoe het vuur werd aangestoken.

Deze middag is een zware brand uitgebroken in nightclub 'Truth' in de Langestraat in Oostende. Op camerabeelden is te zien hoe het vuur werd aangestoken, maar de dader kon nog niet geïdentificeerd worden.

De burgemeester laat weten dat er geen gewonden zijn. Het parket geeft voorlopig geen commentaar, want het onderzoek loopt volop.