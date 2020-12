"Aangespoelde" schrijft boek voor lotgenoten

Elk jaar spoelen duizenden mensen, die een leven lang in het binnenland woonden, aan de kust.

Steeds vaker is dat een aantrekkelijke nieuwe woonbestemming voor 55-plussers, maar ook voor jongeren. Journalist Walter Van Den Branden kwam zeven jaar geleden vanuit de regio Antwerpen in Oostende wonen en schreef daarover een boek.

Het boek is het verhaal van mensen die alles achterlaten om aan zee te komen wonen. Ze moeten zich aan meer aanpassen dan wind, meeuwen en Oostendenaars. "De taal, het dialect is een probleempje", zegt hij. "De mentaliteit is ook totaal anders. Antwerpenaren zijn flamboyanter en meer pocherig. West-Vlamingen zijn totaal anders. Ernstiger, introverter. Maar ja, je moet aanpassen. Maar de taal, die leer je nauwelijks".