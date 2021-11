De bruinvis die eergisteren is aangespoeld op het strand van Lombardsijde is overleden.

Het dier werd overgebracht naar het Boudewijn Seapark in Brugge, waar men er alles aan deed om het dier te redden.

Drie andere bruinvissen die eergisteren zijn aangespoeld, waren eerder al overleden. De geredde bruinvis werd grondig onderzocht in het Boudewijn Seapark in Brugge. Het dier had al zijn reserves opgebruikt, maar er was geloof in een goede afloop.

Ondanks de inspanningen van het Boudewijnpark, de dierenarts, Kbin, de brandweer en vrijwilligers is het dier helaas overleden.