Aangepaste treinregeling van en naar kust dit weekend

Dat meldt de spoorwegmaatschappij, die reizigers naar de kust aanraadt hun reis goed voor te bereiden. De online reisplanner van NMBS houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont ook de verwachte drukte op de verschillende treinen.

Werken aan bovenleiding, kabels en perrons

Door de werken is de IC-verbinding Brussel-Knokke beperkt tot Gent, de IC-trein Antwerpen-Oostende wordt eveneens beperkt tot Gent en de IC-treinen richting Oostende en Blankenberge worden omgeleid (en in het geval van de trein naar Blankenberge beperkt tot Brugge), met extra reistijd tot gevolg. De werken kaderen in de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Infrabel gaat onder andere werken aan de bovenleiding in Beernem, kabelwerken uitvoeren in Aalter, de perrons verder afwerken in Hansbeke (Deinze) en ook onderhouds- en seininrichtingswerken uitvoeren.

Omleidingen en vervangbussen

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, past NMBS de treindienst aan. Dat heeft gevolgen voor de IC-treinen naar de kuststations. De IC-treinen tussen Brussels Airport-Zaventem en Knokke rijden tot Gent. Wie van en naar Knokke wil, neemt een andere trein tot Brugge en stapt daar over op een trein richting Knokke, geeft de NMBS aan. De IC-trein tussen Eupen en Oostende, die via Brussel rijdt, wordt tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge omgeleid via Lichtervelde en is daardoor langer dan normaal onderweg. Verder wordt de IC-trein tussen Genk en Blankenberge tussen Gent en Brugge omgeleid en beperkt tot Brugge. Wie naar Blankenberge wil, neemt in Brugge een vervangbus. De IC-treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende zijn beperkt tot Gent, reizigers richting kust kunnen in Gent overstappen. Ook tijdens de weekends van 2-3 en 9-10 oktober werkt Infrabel aan het spoor op lijn 50A en is er een aangepaste treindienst.