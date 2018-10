Daar willen ze in twee torens appartementen, kantoren en winkels bouwen, maar een eerder voorstel stuitte op protest van buurtbewoners. Ze hebben nu een nieuwe aanvraag ingediend bij de stad. In de aangepaste plannen is het volume van de toren dichtbij de spoorweg groter, terwijl de toren aan de kant van de Stationsdreef kleiner wordt. Op die manier is er een betere lichtinval voor de buurt. De projectontwikkelaars hopen tegen januari een bouwvergunning te krijgen.