Aangekomen! Kanaalzwemmer Bram zet voet aan wal in Frankrijk

Bram De Langhe uit Waregem heeft zijn doel om het kanaal over te zwemmen behaald! De kinesist dook gisterenavond het water in en zette rond 15u voet aan wal Frankrijk.

Van Dover naar Calais zwemmen, het is een stevige uitdaging, maar sinds vandaag is Bram De Langhe een van de weinigen die de uitdaging tot een goed einde brachten. De 41-jarige kinesist startte gisterenavond in het Verenigd Koninkrijk met zwemmen en kwam vandaag rond 15u aan in Frankrijk. Bram had iets meer dan 14 uur nodig om zo'n 54 kilometer te zwemmen. De tocht verliep echter niet zonder slag of stoot. De Waregemnaar werd twee keer door een kwal gestoken en moest ook afrekenen met de koude temperatuur van het water. De vele aanmoedigingen van vrienden en familie die op groot scherm te zien waren voor Bram maakten echter veel goed.

De opbrengst van Bram z'n uitdaging gaat integraal naar SOS Kinderdorpen.