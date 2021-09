Aandacht voor dementie wordt alsmaar belangrijker

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag, en in veel steden en gemeenten ook bij ons is dat het startschot van een reeks initiatieven.

En dat is meer dan ooit nodig. Want het aantal mensen dat vecht tegen een vorm van dementie neemt alleen maar toe. In Vlaanderen zijn er zowat 122.000 mensen met die aandoening en tegen 2050 verwachten experten dat dat cijfer met 40 procent gestegen zal zijn.

In Oostende zijn er nu 21 infopunten verspreid over de stad. Want de juiste informatie krijgen over dementie, en op tijd hulp inroepen is belangrijk. "In die wijkinfopunten kunnen mensen preventief informatie krijgen over de problematiek van dementie, maar ook over wat men als mantelzorger kan doen of hoe de omgeving daarmee kan omgaan," zegt schepen van volkgezondheid Natacha Waldman. (Lees verder onder de foto)

Sociaal-artistiek project

Er is ook het kunstproject Head Turning van kunstenaar Rik Delrue, met getuigenissen van mensen die vechten tegen de ziekte. Hierbij start de kunstenaar met het verspreiden van mysterieuze vinylstickers in het straatbeeld van Oostende. De stickers tonen verschillende quotes die vragen moeten oproepen bij de passanten. “Het is een sociaal-artistiek project met de bedoeling om het gegeven ‘dementie’ meer kenbaar te maken bij de inwoners van Oostende. De basis van het project zijn de interviews die ik doe met mensen, met bewoners van Oostende. Ik vind het vooral belangrijk dat er op het einde van het project iets blijft hangen bij de bewoners van Oostende"

Vandaag zijn ook tal van nieuwe infofolders en websites over dementie beschikbaar.