Preventiecoördinator Evelyne Vanhove legt uit: “Al sinds begin dit jaar is het een hot topic in de media. In januari bleek uit de VerkeersONveiligheidsenquête van Vias Institute dat 5 % van de ondervraagden minstens één keer per maand onder invloed van drugs rijdt. Ter vergelijking: 7 % van de ondervraagden geeft toe minstens één keer per maand onder invloed van alcohol achter het stuur te kruipen. Daarmee vormt drugs in het verkeer een bijna even grote bedreiging als alcohol in het verkeer. Vooral jongeren zijn gevoelig voor deze problematiek."

Boodschap

“Met de slogan “Aan het stuur en high? Rijbewijs bye bye!” willen we enerzijds een duidelijk signaal geven dat er voor drugs in het verkeer een volledige nultolerantie geldt en dat “high aan het stuur” absoluut een no-go is", vertelt Evelyne. "Anderzijds willen we een aantal misvattingen uitklaren, waarvan zowel onze verkeersdienst, het parket en de hulpverlening in de regio vinden dat ze vaak terugkomen. Eén van de misvattingen is de strafmaat. Voor drugs in het verkeer gelden namelijk stengere straffen dan voor alcohol."

Verspreiding

"Als eerste evenement om de campagne promoten trekken we naar de Heksenstoet in Beselare op 28 juli. De campagne wordt een heel jaar verder gepromoot op onze infostanden op onder andere Festival Dranouter, de avondmarkt in Dadizele, Frietrock in Ieper en de Zonnebatjes in Zonnebeke."