Aan duizenden euro's gestolen in Lab9 Roeselare

In Apple reseller Lab9 in de Ooststraat in Roeselare hebben dieven afgelopen nacht ingebroken. Verschillende demotoestellen zijn weg.

Deze ochtend was het schrikken voor de medewerkers van Lab9 in Roeselare. Het glas van de voordeur was volledig verbrijzeld en demotoestellen zijn gestolen.

Amper 2 minuten

De feiten zouden rond 3.20 uur deze ochtend gebeurd zijn. Politie en het labo zijn ter plaatse voor onderzoek. Het is duidelijk dat er voor een gigantisch bedrag gestolen is. "Mensen hebben de daders opgemerkt en gezien dat ze in donkerkleurig voertuig met Franse nummerplaat wegreden", laat politiezone RIHO weten. "We zullen de camerabeelden in de Ooststraat uitlezen."

Volgens Tom Janssens van het parket van Kortrijk gaat het om vier gemaskerde dieven. "Ze hebben het glas van de deur kapot geslagen om daarna het hek omhoog te duwen. Ze zijn amper twee minuten binnen geweest en alles meegenomen wat ze konden nemen. Er is een aanzienlijke buit meegenomen."

De inbrekers zijn niet in het magazijn binnen geweest. Het gaat ook om echte toestellen. "Op ANPR-camera's zien we dat de daders de afslag nemen in Izegem en richting Frankrijk rijden.

Geen camerabeelden

Enkele uitbaters van een andere zaak in de straat laten weten dat camerabeelden van die nacht verdwenen zijn in hun zaak. Maar of die feiten iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.

Lab9 zelf geeft geen commentaar.