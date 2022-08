"Aan de bak in den bak" op Alcatraz

De federale dienst justitie is dit weekend ook aanwezig op het Kortrijkse metalfestival Alcatraz. Met een aanwervingscampagne "Aan de bak in den bak". Er zijn veel vacatures in de gevangenissen.

De gevangenissen en detentiehuizen zoeken heel wat nieuwe bloed, niet enkel voor de klassieke functie van bewakingsassistent (cipier in de volksmond) maar ook jobs als detentiebegeleider, maatschappelijk assistent, verpleger en psycholoog kennen vacatures.

Van Quickenborne: "Juiste profielen op Alcatraz"

Federaal Minister voor Justitie Vincent Van Quickenborne legt uit: “Er is krapte op de arbeidsmarkt. Niet alleen bedrijven zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor hun vacatures, ook bij Justitie is dit het geval. Daarom hebben we voor het eerst de aanwervingsprocedures drastisch versneld en gaan we veel actiever op zoek naar de geschikte mensen. Dat moeten we op de juiste plaats doen. Ik ben er zeker van dat we die kandidaten bij uitstek tussen de metalfans gaan vinden. Ik ken het metalpubliek goed: het zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen. Dat zijn net de profielen die we zoeken. Heel wat festivalgangers zullen niet enkel een weekend vol metalplezier vinden op Alcatraz, maar ook een nieuwe roeping om aan de bak te gaan in den bak.”

Zoektocht naar detentiebegeleiders

Een modern gevangenisbeleid moet voorzien in nog meer begeleiding op maat om re-integratie van gedetineerden te bevorderen en recidive te vermijden. Binnen het ruime takenpakket van het overbevraagde gevangenispersoneel is er onvoldoende ruimte voor zinvolle detentie, werken aan re-integratie en vermijden van recidive. Daarom is beslist om deze taken op te splitsen in twee functies, met enerzijds veiligheidsassistenten en anderzijds detentiebegeleiders.

De veiligheidsassistent staat vooral in voor bewaking, controle en observatie om de algemene veiligheid van iedereen binnen de gevangenis ter garanderen. De detentiebegeleider daarentegen heeft de specifieke opdracht om gedetineerden vanaf dag 1 te begeleiden naar de uiteindelijke terugkeer naar de samenleving.

In heel wat andere gevangenissen is men ook op zoek naar extra bewakingsassistenten, maatschappelijk assistenten, verplegend personeel en psychologen. Het gaat onder meer over vacatures in de gevangenissen van Antwerpen, Beveren, Brugge, Gent, Leuven Hulp, Leuven Centraal, Hoogstraten, Mechelen, Hasselt, Merksplas, Turnhout en Oud-Dendermonde.