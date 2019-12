99-jarige pastoor schrijft boek

Cyriel Moeyaert ​uit Sint-Jan-Ter-Biezen, een gehucht bij Poperinge, is bijna 100 jaar oud en ondertussen 75 jaar pastoor. Hij is een pleitbezorger voor de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen. Het was in de kerk van Abele, op de grens, waar hij zijn boekje voorstelde. Daar heeft hij lang de mis opgedragen.

Cyriel Moeyaert was leraar Nederlands in Izegem en gaf les aan o.a. Geert Bourgeois. Daarna werd hij inspecteur in het onderwijs. Hij is sterk geïnteresseerd in het Nederlands en de Nederlandse dialecten. Zo schreef hij ook het woordenboek van het Frans-Vlaams.

De bekende jeugdauteur Bart Moeyaert is een achterneef van de pastoor.