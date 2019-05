99 dossiers tegen hardnekkige tafelschuimster

Nadine W. heeft de afgelopen maanden al een stevig palmares opgebouwd als tafelschuimster. Begin december 2018 veroordeelde de Veurnse strafrechter haar tot twee maanden gevangenisstraf. In de correctionele rechtbank van Brugge kwam daar in maart nog eens 15 maanden cel bij. Donderdag vorderde het parket in Brugge opnieuw 24 maanden celstraf voor 'de schrik van de kusthoreca'. In Veurne werd vrijdag nog eens twaalf maanden cel geëist. In die dossiers vellen de rechters op 13 en 14 juni een vonnis.

Verstek

Maandagochtend moest W. zich verantwoorden voor feiten in een Aziatisch restaurant in Oostende en in een eetcafé in De Haan. "Mevrouw heeft niet de gewoonte om in persoon te verschijnen en laat ook vandaag verstek gaan", stelde procureur Céline D'havé vast. Het OM legde uit dat er sinds augustus 2018 al 99 dossiers lopen tegen de beklaagde. "We zullen blijven volharden, want mevrouw volhardt ook."

Voorlopig zat ze nog geen dag in de gevangenis, maar dat zal wellicht veranderen na de vonnissen in de meest recente dossiers. In totaal hangt haar immers al 59 maanden cel boven het hoofd. Haar aanhouding is wellicht pas voor deze zomer, wanneer de meeste vonnissen definitief zullen zijn. De rechter doet uitspraak op 17 juni.