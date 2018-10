900.000 euro voor stadsvernieuwingsproject in Roeselare

De Vlaamse Regering ondersteunt een stadsvernieuwingsproject in Roeselare met 900.000 euro subsidie. Het geld gaat naar de metamorfose van het oude postgebouw langs de Hugo Verrieststraat.

De stad heeft het oude postgebouw omgevormd tot ‘RSL Op Post’ , een nieuw centrum dat onderdak biedt aan heel wat organisaties. Onder meer Het Welzijnshuis en De Kringloopwinkel zijn er thuis. De focus ligt op maken, voeding en sport. Zo is er een makerslab, een deelkeuken en ruimte voor sport en spel in het gebouw. Bedoeling is dat burgers er samenwerken met organisaties.