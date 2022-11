9000 bomen geplant in Snellegem

Natuurpunt organiseert dit weekend een grote boomplantactie in Snellegem. In de Jabbeekse deelgemeente wordt het Rode Dopheidereservaat onder handen genomen. Het is de bedoeling om er 9.000 bomen en struiken te planten.

In totaal worden er een zestal soorten bomen geplant door vrijwilligers. De jonge bomen vormen de aanzet voor een nieuw bos, maar het aantal bomen dat overleeft wordt nog flink uitgedund.

Dit plantseizoen legt Natuurpunt zes hectare nieuw bos aan. Dat is weer een stapje dichter bij het streefcijfer om tegen 2024 ons bosbestand met 4.000 ha uit te breiden. Een ambitieus plan. Want er ligt vooral in onze provincie nog heel wat werk op de plank, West-Vlaanderen is de bosarmste provincie.

Deze maand organiseert Natuurpunt nog boomplantacties in Tielt en in Zwevegem om de West-Vlaamse achterstand weg te werken.