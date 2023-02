90% minder transmigranten die via Belgische kust Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken

Vanop het Europese vasteland probeerden in 2022 naar schatting bijna 80.000 personen de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Ook in België is er nog steeds mensensmokkel en transmigratie. In 2018 trof de politie namelijk nog 13.000 transmigranten aan in ons land. Afgelopen jaar waren er dat nog 1.300. Vooral in West-Vlaanderen, waar de meeste meldingen plaatsvinden, is er een grote daling. De problematiek is dus grotendeels uit ons land verdreven, maar dat betekent niet dat het probleem opgelost is.

Telefoons uitlezen

Waakzaamheid blijft dus belangrijk om de aandacht op transmigratie en mensensmokkel te behouden. Daarom is er op initiatief van minister van Justitie, het federaal parket en het parket van West-Vlaanderen een uitgebreide werking van het TransIT-team, dat werd opgericht in 2021 door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen.

In elk onderzoek wordt ook op zoek gegaan naar de criminele bendes die achter de mensensmokkel zitten. Het TransIT-team leest bijvoorbeeld de smartphones van transmigranten en mogelijke mensensmokkelaars uit. Hierdoor komt veel bewijsmateriaal vrij over onder andere identiteiten en aanvoerroutes.

Vorig jaar zijn meer dan 600 gsm’s uitgelezen door de Federale Gerechtelijke Politie of door de Scheepvaartpolitie in West-Vlaanderen, zowel van mensensmokkelaars als transmigranten.

Strenge straffen

De felle daling van transmigranten is onder meer te danken aan een strikt vervolgingsbeleid voor mensensmokkel door Openbaar Ministerie. Er wordt dan ook hard ingezet om mensensmokkelaars op te sporen en te bestraffen.

Sinds begin 2019 zijn er 116 gevallen van mensensmokkel, waarvan 51 door middel van kleine bootjes. In deze gevallen kwamen er vaak reddingsacties op zee aan te pas. Een paar dossiers gingen ook over het transport van bootjes en reddingsvesten voor vertrek vanuit ons land.

Naast een streng beleid zijn er ook strenge straffen. Veroordeelde mensensmokkelaars riskeren namelijk gevangenisstraffen tot 12 jaar en geldboetes tot 968.000 euro.