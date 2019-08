90 jobs op de helling bij Vandewiele in Marke

Bij machinefabrikant Vandewiele in Marke staan 90 jobs op de tocht. Dat heeft onze redactie vernomen en het is ons bevestigd door de vakbonden. Reden is de economische terugval.

Het nieuws is vanmorgen meegedeeld aan het personeel. Het gaat om 72 arbeiders en 18 bedienden.

Reden van de herstructurering is de blijvende politieke instabiliteit in de belangrijkste afzetmarkten Noord- Afrika en het Midden-Oosten.

Naast de politieke instabiliteit wordt ook de vrije markt die onder druk staat door het beleid van onder andere Donald Trump als reden aangegeven voor de ontslagen.

'Verbaasd door aantal ontslagen'

'De jongste tijd was er heel wat economische werkloosheid', klinkt het bij de vakbonden. 'Het nieuws komt niet als verrassing maar we zijn wel verbaasd door het hoge aantal'. De bonden betreuren de beslissing. "We zien dat er wel nog wordt geïnvesteerd in nieuwe machines, productielijnen en gebouwen. Een teken dat het management er blijft in geloven. We vinden het moeilijk dat er geen andere oplossing op tafel komt dan deze."

Ook in de gieterij van het bedrijf zullen er ontslagen vallen. Al zullen deze in fases gebeuren wegens contractuele verplichtingen met externe afnemers van gietstukken. Bij de gieterij wordt de aankondiging evenmin als verrassing gezien. "Een opeenstapeling van foute beleidskeuzes, een gebrek aan een constante in het management en verkeerde prioriteiten in het verleden, doen vandaag de werknemers van het voormalige Ferromatrix de das om", klinkt het.

De vakbonden hopen dat er uiteindelijk minder ontslagen zullen vallen. De onderhandelingen met de vakbonden starten op 9 september. Het is van 2009 geleden dat er jobs sneuvelden bij Vandewiele.

Internationaal marktleider

Vandewiele in Marke is de grootste tapijtmachinefabrikant in de wereld. In de vestiging in Marke zijn zo'n 780 mensen aan de slag. Wereldwijd werken er 3.000 mensen.

De productie van textielmachines maakt maar de helft uit van de totale omzet. De rest komt uit technologische innovatie zoals sensoren, aandrijvingen, pompen en elektronica.

