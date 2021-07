In het Heuvelland hebben 9 wijnbouwers een charter Duurzame wijnbouw ondertekend. Ze deden dat in aanwezigheid van minister van landbouw Crevits.

De 9 wijnbouwers in Heuvelland willen de lokale economie en de korte keten steunen. Ze willen ook spaarzaam omgaan met water en grondstoffen en de biodiversiteit in de wijngaard vergroten. Ook gaat de voorkeur uit naar het mechanisch verwijderen van onkruid in plaats van met pesticiden. In onze provincie is vorig jaar 200.000 liter wijn geproduceerd waarvan zo’n drie vierde witte wijn.