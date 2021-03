Gisteren werden er in Houthulst en Langemark-Poelkapelle negen motorfietsen in beslag genomen door de politiezone Polder. De groep was illegaal aan het motorcrossen in de Gheluwveldse Bossen in Zonnebeke.

Het was de Dienst Natuur en Bos die rond 11u30 gisterenmiddag bijstand vroeg aan de politiezone Polder. Een groep motorrijders was illegaal aan het crossen in de Gheluwveldse Bossen in Zonnebeke. Vier bestuurders werden in de Melanedreef in Houthulst onderschept, de andere vijf werden in de Wolvengrachtstraat in Langemark-Poelkapelle tegengehouden. De motorfietsen werden in opdracht van het Parket van West-Vlaanderen in beslag genomen.