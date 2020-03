876 nieuwe besmettingen, nu 705 sterfgevallen: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 876 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er stierven nog eens 98 mensen. In totaal zijn er nu 12.775 bevestigde COVID-19-gevallen in ons land.

Tot nu toe 12.775 besmettingen

Er werden 876 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 467 (53%) in Vlaanderen, 203 (23%) in Wallonië, en 189 (22%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 17 gevallen (2%).

Tot nu toe werden in totaal 12 775 bevestigde gevallen gemeld; 7531 gevallen (59%) in Vlaanderen, 3554 (28%) gevallen in Wallonië en 1452 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 238 gevallen (2%).

1.431 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er nu 1.431 bevestigde gevallen. In Oost-Vlaanderen zijn dat er 1.473, in Vlaams-Babant 1.410, in Antwerpen 1.670 en in Limburg 1.547.

4.920 mensen in ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 485 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 168 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 30 maart werden 5572 patiënten met COVID19 opgenomen in het ziekenhuis en 1696 personen verlieten het ziekenhuis.

Op 30 maart werden 4920 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1021 bedden op intensieve zorgen.

98 nieuwe sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 705 sterfgevallen gerapporteerd, waarvan 98 sterfgevallen in de laatste 24 uur en 94 sterfgevallen met terugwerkende kracht via de verschillende inzamelmiddelen. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.