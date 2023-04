87 kilometer in bebouwde kom tijdens de flitsmarathon

De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde tijdens de flitsmarathon op vrijdag 21 april de snelheid van 1.551 wagens. In totaal reden 194 bestuurders (12.5 %) te snel. Een hardrijder haalde in de bebouwde kom een snelheid van 87 kilometer per uur waar slechts 50 toegelaten is.