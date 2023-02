Vorig jaar ruimden de vrijwilligers ruim 85.000 liter afval op, in 2021 was dat nog zo'n 79.000 liter. Er is wel minder zwerfvuil aangespoeld, dat komt door de wind. Positief is dat teambuildings om afval op te ruimen in de lift zitten. Het zijn er drie keer meer. Steeds meer bedrijven zijn zich zich dus bewust van het probleem.